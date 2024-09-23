Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 13 сентября атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что захватчики атакуют ударными беспилотниками с северного направления.

"Ударный БПЛА из Сумщины на Полтавщину", — говорится в сообщении.

Это уже не первое сообщение о вражеских беспилотниках в воздушном пространстве Украины. В 2:00 военные сообщали об угрозе БПЛА в Сумской области.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия атаковала Полтавскую область.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Хмельнитчине раздались взрывы.

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