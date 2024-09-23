Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 13 сентября атакуют Украину ударными беспилотниками.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что захватчики атакуют ударными беспилотниками с северного направления.
"Ударный БПЛА из Сумщины на Полтавщину", — говорится в сообщении.
Это уже не первое сообщение о вражеских беспилотниках в воздушном пространстве Украины. В 2:00 военные сообщали об угрозе БПЛА в Сумской области.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия атаковала Полтавскую область.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Хмельнитчине раздались взрывы.
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