Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 24 сентября атакуют Украину ударными беспилотниками.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что беспилотники начали заходить в воздушное пространство Украины с севера и юга.
Мониторинговые каналы сообщают, что беспилотники фиксируются в Одесской, Винницкой, Кировоградской, Черниговской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Житомирской, Полтавской и Сумской областях.
Напомним, ранее сообщалось, что российский "Шахед" снова пролетел возле Хмельницкой АЭС.
Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики дроном попали в автобус Сумской области.
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