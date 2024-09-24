Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 24 сентября атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что беспилотники начали заходить в воздушное пространство Украины с севера и юга.

Мониторинговые каналы сообщают, что беспилотники фиксируются в Одесской, Винницкой, Кировоградской, Черниговской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Житомирской, Полтавской и Сумской областях.

Напомним, ранее сообщалось, что российский "Шахед" снова пролетел возле Хмельницкой АЭС.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики дроном попали в автобус Сумской области.

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