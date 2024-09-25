Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 25 сентября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга.

БПЛА в восточной части Черниговской области, курс западный.

БПЛА в южной части Винницкой области, курс северо-западный.

БПЛА в Николаевской области, курс северо-западный.

БПЛА на границе Харьковской и Полтавской областей, курс южный.

БПЛА на границе Харьковской и Сумской областей, курс юго-западный.

БПЛА в южной части Харьковской области, курс южный.

Несколько БПЛА в Кировоградской области, курс северный.

Напомним, ранее сообщалось, что обломки российского дрона снова нашли в Румынии.

Кроме того, мы ранее информировали, что беспилотники атаковали Киевскую область.

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