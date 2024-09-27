Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 25 сентября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока и юга.

Днепропетровская область — угроза применения ударных БПЛА;

"Шахеды" на Одесщине курс западный;

"Шахеды" на севере Херсона и юга Николаевщины, курс на северо-запад.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью российский "Шахед" пролетел на критически низкой высоте возле Ровенской АЭС.

Кроме того, мы ранее информировали, что ночью российская армия ударила по Украине дронами и ракетами, стало известно, сколько целей удалось уничтожить.

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