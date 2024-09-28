Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 25 сентября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.
- БПЛА из Сумской области в направлении Полтавщины и Черниговщины;
- БпЛА на Полтавщине двигаются с севера в направлении Миргорода с севера и востока, также несколько групп БпЛА на северо-соде двигаются в направлении Полтавы;
- БпЛА из Донецкой области в Харьковской области в направлении Харькова;
- БПЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей, курс западный;
- БПЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северо-западный;
- БПЛА на западе Кировоградщины, курс западный;
- БпЛА с Одесщины в Винницкую область, курс северо-западный;
- БпЛА в Черкасской области двигаются на северо-запад (Белая Церковь), на северо-восток (приближаются к Черкассам);
- БПЛА в Николаевской области заходят на Одесщину, а также в районе Александровки курс западный.
- БпЛА на границе Полтавской и Днепропетровской областей в направлении Днепра.
Напомним, ранее сообщалось, что россияне ударили "Шахедом" по жилому дому в Измаиле.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Киеве извлекли обломки российского беспилотника из Днепра.
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