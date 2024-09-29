Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 25 сентября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга.
"БпЛА типа "Shahed" наблюдается в Сумской области, направление движения в Полтавскую область", — говорится в сообщении.
Мониторинговые каналы сообщают об угрозе беспилотников из акватории Черного моря.
Напомним, ранее сообщалось, что россияне ударили "Шахедом" по жилому дому в Измаиле.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Киеве извлекли обломки российского беспилотника из Днепра.
Читайте также:
- В Румынию залетел "Шахед": ночью поднимались истребители, военные ищут БпЛА
- Удар РФ по Измаилу: количество пострадавших возросло
- Россияне КАБами ровняют с землей еще один регион Украины: за сентябрь "прилетело" 110 авиабомб