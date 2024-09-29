Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 25 сентября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга.

"БпЛА типа "Shahed" наблюдается в Сумской области, направление движения в Полтавскую область", — говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщают об угрозе беспилотников из акватории Черного моря.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне ударили "Шахедом" по жилому дому в Измаиле.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Киеве извлекли обломки российского беспилотника из Днепра.

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