Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 25 сентября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга.
- БпЛА в Сумской области в направлении Полтавщины и Черниговщины;
- БПЛА на востоке, центре и западе Черниговской области курсом на запад;
- БпЛА подлетает в Киев с юго-восточного направления;
- БпЛА в Житомирской области в направлении Коростень;
- БПЛА в районе Белой Церкви курс северо-западный;
- БпЛА из Черкасской области в Киевскую область, направление Киев
- БпЛА на севере Полтавщины, направление южное;
- БПЛА из Полтавщины заходит на Черкасщину;
- БПЛА на западе Кировоградщины, курс северо-западный через Черкасскую область;
- БпЛА на севере Николаева в направлении Кировоградщины и на востоке северо-западным курсом;
- БпЛА из Херсона на Николаевщину;
- БпЛА в Одесской области (район Николаевки, Подольская, Ширяева и Петровки) курсом на северо-запад.
Напомним, ранее сообщалось, что ночью во время атаки российских дронов Румыния поднимала четыре истребителя.
Кроме того, мы ранее информировали, что россияне атаковали беспилотниками Одесщину.
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