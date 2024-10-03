Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 25 сентября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга.

БпЛА в Сумской области в направлении Полтавщины и Черниговщины;

БПЛА на востоке, центре и западе Черниговской области курсом на запад;

БпЛА подлетает в Киев с юго-восточного направления;

БпЛА в Житомирской области в направлении Коростень;

БПЛА в районе Белой Церкви курс северо-западный;

БпЛА из Черкасской области в Киевскую область, направление Киев

БпЛА на севере Полтавщины, направление южное;

БПЛА из Полтавщины заходит на Черкасщину;

БПЛА на западе Кировоградщины, курс северо-западный через Черкасскую область;

БпЛА на севере Николаева в направлении Кировоградщины и на востоке северо-западным курсом;

БпЛА из Херсона на Николаевщину;

БпЛА в Одесской области (район Николаевки, Подольская, Ширяева и Петровки) курсом на северо-запад.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью во время атаки российских дронов Румыния поднимала четыре истребителя.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне атаковали беспилотниками Одесщину.

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