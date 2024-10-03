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Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Карта тревог / Фото: alerts.in.ua

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Российские захватчики в ночь на 25 сентября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга.

  • БпЛА в Сумской области в направлении Полтавщины и Черниговщины;
  • БПЛА на востоке, центре и западе Черниговской области курсом на запад;
  • БпЛА подлетает в Киев с юго-восточного направления;
  • БпЛА в Житомирской области в направлении Коростень;
  • БПЛА в районе Белой Церкви курс северо-западный;
  • БпЛА из Черкасской области в Киевскую область, направление Киев
  • БпЛА на севере Полтавщины, направление южное;
  • БПЛА из Полтавщины заходит на Черкасщину;
  • БПЛА на западе Кировоградщины, курс северо-западный через Черкасскую область;
  • БпЛА на севере Николаева в направлении Кировоградщины и на востоке северо-западным курсом;
  • БпЛА из Херсона на Николаевщину;
  • БпЛА в Одесской области (район Николаевки, Подольская, Ширяева и Петровки) курсом на северо-запад.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью во время атаки российских дронов Румыния поднимала четыре истребителя.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне атаковали беспилотниками Одесщину.

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