Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 25 сентября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга.
- БпЛА в Одесской области! Курсом на север.
- БпЛА в Николаевской области.Курсом на север.
- БпЛА Черкасская область, курсом Киевской области.
Напомним, ранее сообщалось, что поздно вечером 3 октября в Киеве раздались взрывы.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Сумах раздались взрывы.
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