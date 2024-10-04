Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 25 сентября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга.

БпЛА в Одесской области! Курсом на север.

БпЛА в Николаевской области.Курсом на север.

БпЛА Черкасская область, курсом Киевской области.

Напомним, ранее сообщалось, что поздно вечером 3 октября в Киеве раздались взрывы.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Сумах раздались взрывы.

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