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Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Карта тревог / Фото: alerts.in.ua

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Российские захватчики в ночь на 25 сентября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга.

  • БпЛА в Одесской области! Курсом на север.
  • БпЛА в Николаевской области.Курсом на север.
  • БпЛА Черкасская область, курсом Киевской области.

Напомним, ранее сообщалось, что поздно вечером 3 октября в Киеве раздались взрывы.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Сумах раздались взрывы.

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