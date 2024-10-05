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Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Карта тревог / Фото: alerts.in.ua

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Российские захватчики в ночь на 5 октября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга.

  • Ударный БпЛА в Полтавской области курсом на Миргород!
  • Сумы – ударный БпЛА в направлении города!
  • Группа ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Николаева!

Напомним, ранее сообщалось, что в Воздушных силах сообщили, сколько БПЛА сбито во время последней атаки захватчиков.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия получила новые возможности для производства беспилотников Shahed.

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