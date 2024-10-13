Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 13 октября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.
- БПЛА из Сумщины на Полтавщину.
- БпЛА в Полтавской области, курс юго-западный.
- БПЛА на Черниговщине курсом на Киевщину.
- БпЛА в Черкасской области в юго-восточном направлении.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия обстреляла Одесщину дронами и ракетой.
Кроме того, мы ранее информировали, что РФ обстреляла Херсонщину, в результате чего один человек погиб, шесть ранены.
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