Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 13 октября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.

БПЛА из Сумщины на Полтавщину.

БпЛА в Полтавской области, курс юго-западный.

БПЛА на Черниговщине курсом на Киевщину.

БпЛА в Черкасской области в юго-восточном направлении.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия обстреляла Одесщину дронами и ракетой.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ обстреляла Херсонщину, в результате чего один человек погиб, шесть ранены.

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