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Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Карта тревог / Фото: alerts.in.ua

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Российские захватчики в ночь на 13 октября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга.

  • Группа враждебных БПЛА в Запорожье движется в северном направлении.
  • Полтавская область — угроза применения ударных БПЛА из Днепропетровщины.
  • Винницкая область движение ударных БПЛА в вашем направлении из Житомирской области.
  • Движение ударных БпЛА по территории Херсонской области в направлении Николаевской области.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ ударила по Староконстантинову дронами, в результате чего в городе есть разрушения и потерпевшие.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне атаковали беспилотниками Киевскую область.

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