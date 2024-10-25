Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 13 октября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга.
- Группа враждебных БПЛА в Запорожье движется в северном направлении.
- Полтавская область — угроза применения ударных БПЛА из Днепропетровщины.
- Винницкая область движение ударных БПЛА в вашем направлении из Житомирской области.
- Движение ударных БпЛА по территории Херсонской области в направлении Николаевской области.
Напомним, ранее сообщалось, что РФ ударила по Староконстантинову дронами, в результате чего в городе есть разрушения и потерпевшие.
Кроме того, мы ранее информировали, что россияне атаковали беспилотниками Киевскую область.
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