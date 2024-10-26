Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 13 октября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга.

"В настоящее время группы "Шахедов" наблюдаются в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской областях, двигаются в западном направлении", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине в результате падения обломков возник пожар в нежилом помещении.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Днепре возросло число погибших в результате ракетного удара.

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