Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 13 октября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга.
"В настоящее время группы "Шахедов" наблюдаются в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской областях, двигаются в западном направлении", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине в результате падения обломков возник пожар в нежилом помещении.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Днепре возросло число погибших в результате ракетного удара.
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