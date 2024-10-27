Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 13 октября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга.
- БпЛА из Киевской области в направлении Житомирской области западным курсом;
- БпЛА на Черниговщине по направлению Киевщины;
- БпЛА на Черниговщине через северо-западную часть Полтавщины в направлении Черкасской области, курс юго-западный;
- БпЛА на западе Сумщины по направлению к Черниговщине, курс западный.
Напомним, ранее сообщалось, что обломки сбитых дронов зафиксированы во всех семи районах Киевщины.
Кроме того, мы ранее информировали, что в одной из областей пропал свет после атаки "Шахедами".
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