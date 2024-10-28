Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 13 октября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга.
- Новая группа "шахедов" с юга Херсонщины Николаевской области.
- БпЛА из Николаева на Кировоградщину.
- Новая группа "шахедов" на севере Сумской области курсом на Черниговщину.
- БПЛА на Черниговщине курс на Киевщину.
- Группа "шахедов" на границе Полтавской, Черкасской и Кировоградской областей, в районе Кременчугского водохранилища курсом западнее.
Напомним, ранее сообщалось, что обломки сбитых дронов зафиксированы во всех семи районах Киевщины.
Кроме того, мы ранее информировали, что в одной из областей пропал свет после атаки "Шахедами".
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