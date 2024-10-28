Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 13 октября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга.

Новая группа "шахедов" с юга Херсонщины Николаевской области.

БпЛА из Николаева на Кировоградщину.

Новая группа "шахедов" на севере Сумской области курсом на Черниговщину.

БПЛА на Черниговщине курс на Киевщину.

Группа "шахедов" на границе Полтавской, Черкасской и Кировоградской областей, в районе Кременчугского водохранилища курсом западнее.

Напомним, ранее сообщалось, что обломки сбитых дронов зафиксированы во всех семи районах Киевщины.

Кроме того, мы ранее информировали, что в одной из областей пропал свет после атаки "Шахедами".

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