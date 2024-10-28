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Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Карта тревог / Фото: alerts.in.ua

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Российские захватчики в ночь на 13 октября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга.

  • Новая группа "шахедов" с юга Херсонщины Николаевской области.
  • БпЛА из Николаева на Кировоградщину.
  • Новая группа "шахедов" на севере Сумской области курсом на Черниговщину.
  • БПЛА на Черниговщине курс на Киевщину.
  • Группа "шахедов" на границе Полтавской, Черкасской и Кировоградской областей, в районе Кременчугского водохранилища курсом западнее.

Напомним, ранее сообщалось, что обломки сбитых дронов зафиксированы во всех семи районах Киевщины.

Кроме того, мы ранее информировали, что в одной из областей пропал свет после атаки "Шахедами".

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