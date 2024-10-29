Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 13 октября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.

"Враждебные БпЛА на Черниговщине, двигаются в западном направлении на Киевщину", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что российский "Шахед" приблизился к Хмельницкой АЭС.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт предупредил о массированном ударе РФ.

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