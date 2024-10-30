Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 13 октября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.

"Группа враждебных БПЛА с южного направления через Запорожскую область. Несколько групп ударных БПЛА через Харьковщину в направлении Днепропетровской области", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что во время последних атак Россия избивала по Украине термобарическими дронами.

Кроме того, мы ранее информировали, что ночью РФ ударила баллистикой и дронами.

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