Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 13 октября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.
"Группа враждебных БПЛА с южного направления через Запорожскую область. Несколько групп ударных БПЛА через Харьковщину в направлении Днепропетровской области", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что во время последних атак Россия избивала по Украине термобарическими дронами.
Кроме того, мы ранее информировали, что ночью РФ ударила баллистикой и дронами.
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