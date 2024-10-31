Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 30 октября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.
- "шахед" на западе Сумской области курсом на Черниговщину.
- "шахеды" в центре и юге Сумщины курсом на Полтавщину.
- "шахед" в Черкасской области в направлении Черкасс.
- "шахед" на юге Полтавской области в северо-западном направлении.
Напомним, ранее сообщалось, что во время последних атак Россия избивала по Украине термобарическими дронами.
Кроме того, мы ранее информировали, что ночью РФ ударила баллистикой и дронами.
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