Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 30 октября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.

"шахед" на западе Сумской области курсом на Черниговщину.

"шахеды" в центре и юге Сумщины курсом на Полтавщину.

"шахед" в Черкасской области в направлении Черкасс.

"шахед" на юге Полтавской области в северо-западном направлении.

Напомним, ранее сообщалось, что во время последних атак Россия избивала по Украине термобарическими дронами.

Кроме того, мы ранее информировали, что ночью РФ ударила баллистикой и дронами.

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