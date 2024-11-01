Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 30 октября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.
- БПЛА в северной части Черниговщины, курс западный.
- БПЛА на севере Киевщины, курс западный.
Напомним, ранее сообщалось, что РФ несколько раз подряд атаковала Полтавскую общину.
Кроме того, мы ранее информировали, что россияне ударили по Черкасской области, в результате чего было повреждено несколько предприятий.
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