Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 30 октября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.

БПЛА в северной части Черниговщины, курс западный.

БПЛА на севере Киевщины, курс западный.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ несколько раз подряд атаковала Полтавскую общину.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне ударили по Черкасской области, в результате чего было повреждено несколько предприятий.

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