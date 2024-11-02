Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 30 октября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.

"Шахеды" в Сумской области продолжают курс на юго-запад.

БпЛА в Полтавской области в направлении Миргорода и Полтавы.

"Шахеды" из Харьковской области на Днепропетровщину.

Напомним, ранее сообщалось, что Генштаб шокировал количеством БпЛА, которыми РФ атаковала Украину с начала года.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне ударили по Черкасской области, в результате чего было повреждено несколько предприятий.

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