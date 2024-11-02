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Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Карта тревог / Фото: alerts.in.ua

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Российские захватчики в ночь на 30 октября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.

  • "Шахеды" в Сумской области продолжают курс на юго-запад.
  • БпЛА в Полтавской области в направлении Миргорода и Полтавы.
  • "Шахеды" из Харьковской области на Днепропетровщину.

Напомним, ранее сообщалось, что Генштаб шокировал количеством БпЛА, которыми РФ атаковала Украину с начала года.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне ударили по Черкасской области, в результате чего было повреждено несколько предприятий.

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