Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 30 октября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.
- БПЛА в южной части Житомирщины, курс западный.
- БпЛА в северной части Киевской области, курс западный.
- БПЛА в восточной части Черниговщины, курс юго-западный.
- БПЛА в западной части Сумщины, курс западный.
- БпЛА западнее Харькова, курс южный.
- БпЛА южнее Сум, курс южный.
Напомним, ранее сообщалось, что в МИД назвали количество дронов, которые Россия выпустила по Украине в течение октября.
Кроме того, мы ранее информировали, что масштабная атака вражеских дронов оставила без света тысячи человек на Киевщине.
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