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Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Карта тревог / Фото: alerts.in.ua

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Российские захватчики в ночь на 30 октября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.

  • БПЛА в южной части Житомирщины, курс западный.
  • БпЛА в северной части Киевской области, курс западный.
  • БПЛА в восточной части Черниговщины, курс юго-западный.
  • БПЛА в западной части Сумщины, курс западный.
  • БпЛА западнее Харькова, курс южный.
  • БпЛА южнее Сум, курс южный.

Напомним, ранее сообщалось, что в МИД назвали количество дронов, которые Россия выпустила по Украине в течение октября.

Кроме того, мы ранее информировали, что масштабная атака вражеских дронов оставила без света тысячи человек на Киевщине.

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