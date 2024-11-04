Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 30 октября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга.

БПЛА на северо-западе Черниговской области курсом юго-запад;

БПЛА на востоке Житомирской области курсом на Белую Церковь;

БПЛА на границе Киевской и Черкасской областей курсом на Черкассы;

БПЛА на границе Сумской и Полтавской областей курсом на юго-запад;

БПЛА на севере Полтавской области курсом на Черкасщину;

БПЛА в Одесской области к северу от Измаила курсом на запад.

Напомним, ранее сообщалось, что в МИД назвали количество дронов, которые Россия выпустила по Украине в течение октября.

Кроме того, мы ранее информировали, что масштабная атака вражеских дронов оставила без света тысячи людей на Киевщине.

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