Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 30 октября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга.
- БПЛА на северо-западе Черниговской области курсом юго-запад;
- БПЛА на востоке Житомирской области курсом на Белую Церковь;
- БПЛА на границе Киевской и Черкасской областей курсом на Черкассы;
- БПЛА на границе Сумской и Полтавской областей курсом на юго-запад;
- БПЛА на севере Полтавской области курсом на Черкасщину;
- БПЛА в Одесской области к северу от Измаила курсом на запад.
Напомним, ранее сообщалось, что в МИД назвали количество дронов, которые Россия выпустила по Украине в течение октября.
Кроме того, мы ранее информировали, что масштабная атака вражеских дронов оставила без света тысячи людей на Киевщине.
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