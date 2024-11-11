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Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Карта тревог / Фото: alerts.in.ua

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Российские захватчики в ночь на 30 октября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.

  • Житомирщина — движение ударных БпЛА в вашем направлении из Киевщины. В случае объявления тревоги направляйтесь в укрытие.
  • Группы враждебных БПЛА на Черниговщине двигаются в направлении Киевщины.
  • Новые группы враждебных БПЛА на Сумщине двигаются в западном и южном направлениях.
  • БПЛА на Полтавщине и Кировоградщине – двигаются в направлении Черкасской области.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью по Украине двигались вражеские беспилотники.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне снова совершили массированную атаку дронами по Одессе и району.

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