Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 30 октября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.
- Житомирщина — движение ударных БпЛА в вашем направлении из Киевщины. В случае объявления тревоги направляйтесь в укрытие.
- Группы враждебных БПЛА на Черниговщине двигаются в направлении Киевщины.
- Новые группы враждебных БПЛА на Сумщине двигаются в западном и южном направлениях.
- БПЛА на Полтавщине и Кировоградщине – двигаются в направлении Черкасской области.
Напомним, ранее сообщалось, что ночью по Украине двигались вражеские беспилотники.
Кроме того, мы ранее информировали, что россияне снова совершили массированную атаку дронами по Одессе и району.
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