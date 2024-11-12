Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 12 ноября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга.

Группы "шахедов" в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской области. Черкасщине, Киевщине двигаются вдоль Днепра в направлении Киева.

На западе Харьковской области курсом на Днепропетровщину.

Несколько групп "шахедов" на западе Сумской области курсом на Черниговщину.

Несколько групп "шахедов" на юге Сумской области курсом на Полтавщину.

Новые "шахеды" из Курской обл., РФ на Сумщину.

На юге Черниговщины Киевской области.

"Шахед" с севера Черниговской области через Беларусь в направлении Припяти на севере Киевщины.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью по Украине двигались вражеские беспилотники.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне снова совершили массированную атаку дронами по Одессе и району.

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