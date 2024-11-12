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Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Карта тревог / Фото: alerts.in.ua

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Российские захватчики в ночь на 12 ноября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга.

  • Группы "шахедов" в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской области. Черкасщине, Киевщине двигаются вдоль Днепра в направлении Киева.
  • На западе Харьковской области курсом на Днепропетровщину.
  • Несколько групп "шахедов" на западе Сумской области курсом на Черниговщину.
  • Несколько групп "шахедов" на юге Сумской области курсом на Полтавщину.
  • Новые "шахеды" из Курской обл., РФ на Сумщину.
  • На юге Черниговщины Киевской области.
  • "Шахед" с севера Черниговской области через Беларусь в направлении Припяти на севере Киевщины.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью по Украине двигались вражеские беспилотники.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне снова совершили массированную атаку дронами по Одессе и району.

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