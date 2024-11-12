Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 12 ноября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга.
- Группы "шахедов" в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской области. Черкасщине, Киевщине двигаются вдоль Днепра в направлении Киева.
- На западе Харьковской области курсом на Днепропетровщину.
- Несколько групп "шахедов" на западе Сумской области курсом на Черниговщину.
- Несколько групп "шахедов" на юге Сумской области курсом на Полтавщину.
- Новые "шахеды" из Курской обл., РФ на Сумщину.
- На юге Черниговщины Киевской области.
- "Шахед" с севера Черниговской области через Беларусь в направлении Припяти на севере Киевщины.
Напомним, ранее сообщалось, что ночью по Украине двигались вражеские беспилотники.
Кроме того, мы ранее информировали, что россияне снова совершили массированную атаку дронами по Одессе и району.
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