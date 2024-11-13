Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 13 ноября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.

Группа ударных БПЛА в Сумской области курсом на Черниговщину и Полтавщину!

Группа ударных БПЛА в Полтавской области курсом на Черкасщину!

Группа ударных БПЛА на Днепропетровщине курсом на северо-запад!

Напомним, ранее сообщалось, что армия РФ во время атак на Украину массированно запускает фальш-цели, чтобы запутать и обмануть украинскую систему противовоздушной обороны.

Кроме того, мы ранее информировали, что в результате ударов БпЛА в Херсонской области пострадали четыре человека.

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