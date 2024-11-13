Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Карта тревог / Фото: alerts.in.ua

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Российские захватчики в ночь на 13 ноября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.

  • Группа ударных БПЛА в Сумской области курсом на Черниговщину и Полтавщину!
  • Группа ударных БПЛА в Полтавской области курсом на Черкасщину!
  • Группа ударных БПЛА на Днепропетровщине курсом на северо-запад!

Напомним, ранее сообщалось, что армия РФ во время атак на Украину массированно запускает фальш-цели, чтобы запутать и обмануть украинскую систему противовоздушной обороны.

Кроме того, мы ранее информировали, что в результате ударов БпЛА в Херсонской области пострадали четыре человека.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация