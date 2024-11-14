Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 14 ноября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.

"Вражеские ударные БпЛА на Сумщине и Черниговщине двигаются в западном направлении", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Салтовском районе Харькова зафиксировано попадание ударного вражеского беспилотника.

Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский отреагировал на комбинированную атаку РФ по Украине.

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