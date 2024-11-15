Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 15 ноября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга.

БпЛА на севере Николаева, курс северо-западный.

БпЛА на севере Одесщины, курс северо-западный.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия применяет против Харькова новый тип вооружения.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ массированно запускает фальш-дроны.

Читайте также: