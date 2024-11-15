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Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Карта тревог / Фото: alerts.in.ua

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Российские захватчики в ночь на 15 ноября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга.

  • БпЛА на севере Николаева, курс северо-западный.
  • БпЛА на севере Одесщины, курс северо-западный.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия применяет против Харькова новый тип вооружения.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ массированно запускает фальш-дроны.

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