Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 16 ноября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга и севера.

Вражеские БПЛА из Николаевщины на Кировоградщину.

Несколько групп БПЛА в Сумской области курсом на Полтавщину.

Вражеский БпЛА с севера курсом на Харьков.

Несколько групп БПЛА в Полтавской области курсом на Черкасщину.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия применяет против Харькова новый тип вооружения.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ массированно запускает фальш-дроны.

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