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Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Карта тревог / Фото: alerts.in.ua

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Российские захватчики в ночь на 16 ноября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга и севера.

  • Новая группа "шахедов" в Сумской области в направлении Харьковщины.
  • "шахеды" на границе Полтавской и Харьковской областей направление южное.
  • вражеские БПЛА на севере Полтавщины курсом на Черкасщину.
  • ударный БпЛА на юге Киевщины курсом на Виннитчину.
  • ударный дрон на севере Винницкой области курсом на запад.

Напомним, ранее сообщалось, что в КМВА рассказали о последствиях атаки вражеских беспилотников в Киевской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия применяет против Харькова новый тип вооружения.

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