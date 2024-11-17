Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 16 ноября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга и севера.
- Новая группа "шахедов" в Сумской области в направлении Харьковщины.
- "шахеды" на границе Полтавской и Харьковской областей направление южное.
- вражеские БПЛА на севере Полтавщины курсом на Черкасщину.
- ударный БпЛА на юге Киевщины курсом на Виннитчину.
- ударный дрон на севере Винницкой области курсом на запад.
Напомним, ранее сообщалось, что в КМВА рассказали о последствиях атаки вражеских беспилотников в Киевской области.
Кроме того, мы ранее информировали, что Россия применяет против Харькова новый тип вооружения.
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