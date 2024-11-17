Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 16 ноября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга и севера.

Новая группа "шахедов" в Сумской области в направлении Харьковщины.

"шахеды" на границе Полтавской и Харьковской областей направление южное.

вражеские БПЛА на севере Полтавщины курсом на Черкасщину.

ударный БпЛА на юге Киевщины курсом на Виннитчину.

ударный дрон на севере Винницкой области курсом на запад.

Напомним, ранее сообщалось, что в КМВА рассказали о последствиях атаки вражеских беспилотников в Киевской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия применяет против Харькова новый тип вооружения.

Читайте также: