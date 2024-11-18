Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 16 ноября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.

Беспилотник в Конотопском районе Сумщины двигается в южном направлении;

Ударные БПЛА на пересечении Черниговской, Полтавской и Черкасской областей. Двигаются в юго-западном направлении.

Напомним, ранее сообщалось, что российские дроны могли нарушить воздушное пространство Молдовы.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия применяет против Харькова новый тип вооружения.

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