Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 26 ноября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга.
- Сумщина – несколько десятков ударных БпЛА! Большинство держат курс на мероприятие!
- Черниговщина – дроны преимущественно на юге области, курсом на Киевщину;
- Киевская – угроза для Броваров, Белой Церкви и Киева!
- Черкасщина – несколько групп перелетают в Киевскую область! Несколько дронов в районе Умани!
- Полтавщина – на севере области. Курс в Киевской области;
- Житомирская – БпЛА к северу от Житомира!
- Одесщина/Николаевщина – несколько групп летят на север!
- Каменец-Подольский – несколько групп ударных БпЛА в вашем направлении!
Напомним, ранее сообщалось, что враг ударил FPV-дроном по людям во время получения гумдопомощи в Николаевской области.
Кроме того, мы ранее информировали, что россияне атаковали Хмельницкую область.
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