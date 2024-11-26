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Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Карта тревог / Фото: alerts.in.ua

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Российские захватчики в ночь на 26 ноября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга.

  • Сумщина – несколько десятков ударных БпЛА! Большинство держат курс на мероприятие!
  • Черниговщина – дроны преимущественно на юге области, курсом на Киевщину;
  • Киевская – угроза для Броваров, Белой Церкви и Киева!
  • Черкасщина – несколько групп перелетают в Киевскую область! Несколько дронов в районе Умани!
  • Полтавщина – на севере области. Курс в Киевской области;
  • Житомирская – БпЛА к северу от Житомира!
  • Одесщина/Николаевщина – несколько групп летят на север!
  • Каменец-Подольский – несколько групп ударных БпЛА в вашем направлении!

Напомним, ранее сообщалось, что враг ударил FPV-дроном по людям во время получения гумдопомощи в Николаевской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне атаковали Хмельницкую область.

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