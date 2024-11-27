Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 27 ноября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга.
- Сумская область двигается с востока на запад и юго-запад, на севере также западным курсом;
- Черниговская область БПЛА на юго-востоке, курс западный;
- В районе Пирятина курсом на Миргород;
- На севере Черкасской области курс южный;
- БпЛА севернее Николаева курс северный и северо-западный; на востоке Николаевщины курс западный;
- БпЛА район Первомайска и западнее держат курс в Винницкой области;
- БПЛА на юге Кировоградщины курсом на север.
Напомним, ранее сообщалось, что враг ударил FPV-дроном по людям во время получения гумдопомощи в Николаевской области.
Кроме того, мы ранее информировали, что россияне атаковали Хмельницкую область.
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