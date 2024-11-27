Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 27 ноября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга.

Сумская область двигается с востока на запад и юго-запад, на севере также западным курсом;

Черниговская область БПЛА на юго-востоке, курс западный;

В районе Пирятина курсом на Миргород;

На севере Черкасской области курс южный;

БпЛА севернее Николаева курс северный и северо-западный; на востоке Николаевщины курс западный;

БпЛА район Первомайска и западнее держат курс в Винницкой области;

БПЛА на юге Кировоградщины курсом на север.

Напомним, ранее сообщалось, что враг ударил FPV-дроном по людям во время получения гумдопомощи в Николаевской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне атаковали Хмельницкую область.

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