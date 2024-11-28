Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 28 ноября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга.

Вражеские БпЛА в Сумской области — курсом на запад, юго-запад, юг;

БПЛА на Черниговщине — курсом на запад и юго-запад;

БпЛА в Киевской области — курсом на запад и юго-запад;

БпЛА на севере Полтавщины — курсом на юго-запад;

Вражеские БпЛА на границе Полтавщины, Кировоградщины и Днепропетровщины — курсом на северо-запад;

БПЛА на востоке Харьковщины — курсом на запад;

БпЛА на Запорожье, Днепропетровщине — курсом на северо-запад;

Житомирщина – угроза применения вражеских ударных БПЛА из Киевщины;

Новая группа враждебных БПЛА двигается вдоль г.Запорожья курсом на северо-запад;

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области в ночь на 28 ноября сработали силы противовоздушной обороны.

Кроме того, мы ранее информировали, что ночью в Хмельницкой области произошли взрывы.

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