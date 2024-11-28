Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Карта тревог / Фото: alerts.in.ua

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Российские захватчики в ночь на 28 ноября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга.

  • Вражеские БпЛА в Сумской области — курсом на запад, юго-запад, юг;
  • БПЛА на Черниговщине — курсом на запад и юго-запад;
  • БпЛА в Киевской области — курсом на запад и юго-запад;
  • БпЛА на севере Полтавщины — курсом на юго-запад;
  • Вражеские БпЛА на границе Полтавщины, Кировоградщины и Днепропетровщины — курсом на северо-запад;
  • БПЛА на востоке Харьковщины — курсом на запад;
  • БпЛА на Запорожье, Днепропетровщине — курсом на северо-запад;
  • Житомирщина – угроза применения вражеских ударных БПЛА из Киевщины;
  • Новая группа враждебных БПЛА двигается вдоль г.Запорожья курсом на северо-запад;

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области в ночь на 28 ноября сработали силы противовоздушной обороны.

Кроме того, мы ранее информировали, что ночью в Хмельницкой области произошли взрывы.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация