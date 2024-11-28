Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 28 ноября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга.
- Вражеские БпЛА в Сумской области — курсом на запад, юго-запад, юг;
- БПЛА на Черниговщине — курсом на запад и юго-запад;
- БпЛА в Киевской области — курсом на запад и юго-запад;
- БпЛА на севере Полтавщины — курсом на юго-запад;
- Вражеские БпЛА на границе Полтавщины, Кировоградщины и Днепропетровщины — курсом на северо-запад;
- БПЛА на востоке Харьковщины — курсом на запад;
- БпЛА на Запорожье, Днепропетровщине — курсом на северо-запад;
- Житомирщина – угроза применения вражеских ударных БПЛА из Киевщины;
- Новая группа враждебных БПЛА двигается вдоль г.Запорожья курсом на северо-запад;
Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области в ночь на 28 ноября сработали силы противовоздушной обороны.
Кроме того, мы ранее информировали, что ночью в Хмельницкой области произошли взрывы.
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