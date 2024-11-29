Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 29 ноября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.
- БпЛА по территории Черкасской области, в направлении Киевщины.
- БпЛА в Киевской области, двигаются в западном направлении.
- БПЛА на Черниговщине, двигаются в западном направлении.
- БПЛА на Черниговщине, двигаются в северо-восточном направлении.
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в Днепровском районе Киева в результате падения обломков БпЛА произошло возгорание наружной обшивки здания поликлиники. Предварительно есть повреждения в соседних домах.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога.
Читайте также:
- В Киеве снова тревога – что известно
- В нескольких областях объявлена воздушная тревога: где опасно
- Во Львовской области раздаются взрывы