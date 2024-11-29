Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 29 ноября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.

БпЛА по территории Черкасской области, в направлении Киевщины.

БпЛА в Киевской области, двигаются в западном направлении.

БПЛА на Черниговщине, двигаются в западном направлении.

БПЛА на Черниговщине, двигаются в северо-восточном направлении.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в Днепровском районе Киева в результате падения обломков БпЛА произошло возгорание наружной обшивки здания поликлиники. Предварительно есть повреждения в соседних домах.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога.

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