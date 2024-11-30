Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 30 ноября атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга.

Несколько групп БПЛА на Днепропетровщине (Никопольский район).

БпЛА в Полтавской области в юго-западном направлении.

Кроме того, мониторинговые каналы сообщают о движении беспилотников из Херсона на Криворожский и Никопольский районы Днепропетровщины.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в Воздушных силах рассказали, как долго "Шахеды" могут кружить над Украиной.

Кроме того, мы ранее информировали, что разрушение в Киеве после ночной атаки было снято на фото.

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