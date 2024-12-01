Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 1 декабря атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.

БпЛА в Сумской области — курс южный, юго-западный;

БпЛА на севере Черниговщины – курс южный, юго-западный;

БпЛА из Полтавщины (мимо г.Кременчуг) — курс юго-западный.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в Воздушных силах рассказали, как долго "Шахеды" могут кружить над Украиной.

Кроме того, мы ранее информировали, что разрушение в Киеве после ночной атаки было снято на фото.

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