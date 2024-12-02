Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 1 декабря атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга.
- Группа ударных БПЛА в Сумской области — направление западное.
- БпЛА на юге Сумщины – курсом на Полтавщину.
- группа ударных БпЛА на севере Полтавщины – направление южное.
- БпЛА на севере Киевщины – направление западное.
- ударный БпЛА на востоке Киевщины – направление западное.
- группа ударных БпЛА в Житомирской области — направление юго-западное.
- ударный БпЛА севера Винницкой области — курсом на юг.
- БпЛА на юге Винницкой области — курс западный.
- ударный БпЛА на юге Хмельнитчины – направление на Тернопольщину.
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что РФ атаковала дроном автобус в Херсоне, в результате чего погибла волонтер.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Черниговской области "Шахед" попал в частный дом.
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