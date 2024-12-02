Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 1 декабря атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга.

Группа ударных БПЛА в Сумской области — направление западное.

БпЛА на юге Сумщины – курсом на Полтавщину.

группа ударных БпЛА на севере Полтавщины – направление южное.

БпЛА на севере Киевщины – направление западное.

ударный БпЛА на востоке Киевщины – направление западное.

группа ударных БпЛА в Житомирской области — направление юго-западное.

ударный БпЛА севера Винницкой области — курсом на юг.

БпЛА на юге Винницкой области — курс западный.

ударный БпЛА на юге Хмельнитчины – направление на Тернопольщину.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что РФ атаковала дроном автобус в Херсоне, в результате чего погибла волонтер.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Черниговской области "Шахед" попал в частный дом.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.