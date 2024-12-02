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Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Карта тревог / Фото: alerts.in.ua

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Российские захватчики в ночь на 1 декабря атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга.

  • Группа ударных БПЛА в Сумской области — направление западное.
  • БпЛА на юге Сумщины – курсом на Полтавщину.
  • группа ударных БпЛА на севере Полтавщины – направление южное.
  • БпЛА на севере Киевщины – направление западное.
  • ударный БпЛА на востоке Киевщины – направление западное.
  • группа ударных БпЛА в Житомирской области — направление юго-западное.
  • ударный БпЛА севера Винницкой области — курсом на юг.
  • БпЛА на юге Винницкой области — курс западный.
  • ударный БпЛА на юге Хмельнитчины – направление на Тернопольщину.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что РФ атаковала дроном автобус в Херсоне, в результате чего погибла волонтер.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Черниговской области "Шахед" попал в частный дом.

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