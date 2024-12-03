Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 2 декабря атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга.

БпЛА по акватории Черного моря курсом на Белгород-Днестровский район Одесской области!

БПЛА в западной части Кировоградщины, курс северо-западный.

БПЛА в южной части Николаевщины, курс северо-западный.

БПЛА в северной и юго-западной части Черниговщины, курс западный.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что за ночь в Беларусь залетели более 30 российских дронов Shahed.

Кроме того, мы ранее информировали, что стало известно, какие дроны РФ использует на Курщине.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.