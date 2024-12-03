Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 2 декабря атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга.
- БпЛА по акватории Черного моря курсом на Белгород-Днестровский район Одесской области!
- БПЛА в западной части Кировоградщины, курс северо-западный.
- БПЛА в южной части Николаевщины, курс северо-западный.
- БПЛА в северной и юго-западной части Черниговщины, курс западный.
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что за ночь в Беларусь залетели более 30 российских дронов Shahed.
Кроме того, мы ранее информировали, что стало известно, какие дроны РФ использует на Курщине.
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