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Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Карта тревог / Фото: alerts.in.ua

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Российские захватчики в ночь на 2 декабря атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга.

  • Группа БПЛА на северо-западе Черниговской области курсом на Киевщину!
  • Группа БПЛА на юге Киевской области курсом на запад!
  • Группа БПЛА в северо-центральной части Житомирской области курсом на запад!
  • Группа БПЛА в центральной части Кировоградской области курсом на север и запад!
  • Группа БПЛА в Николаевской области курсом на север и северо-запад!

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что российская армия меняет тактику воздушных атак.

Кроме того, мы ранее информировали, что за ночь в Беларусь залетели более 20 российских дронов Shahed.

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