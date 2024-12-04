Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 2 декабря атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга.
- Группа БПЛА на северо-западе Черниговской области курсом на Киевщину!
- Группа БПЛА на юге Киевской области курсом на запад!
- Группа БПЛА в северо-центральной части Житомирской области курсом на запад!
- Группа БПЛА в центральной части Кировоградской области курсом на север и запад!
- Группа БПЛА в Николаевской области курсом на север и северо-запад!
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что российская армия меняет тактику воздушных атак.
Кроме того, мы ранее информировали, что за ночь в Беларусь залетели более 20 российских дронов Shahed.
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