Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 2 декабря атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.
- БпЛА на севере и центре Полтавщины – курс юго-западный, на северо-востоке – курс южный;
- БпЛА на юге Черкасской области — курс на Кировоградщину;
- БпЛА на севере Черниговщины – курс юго-западный, на юге – курс южный;
- БпЛА на юге Киевщины – курс западный.
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что россияне ударили дронами по Черниговской области.
Кроме того, мы ранее информировали, что российская армия изменяет тактику воздушных атак.
Читайте также:
- Ночью в Хмельницкой области произошли взрывы: что известно об атаке дронов
- В Киеве обломки БпЛА упали на жилой дом — КМВА
- Атака БпЛА на объекты РФ: в СНБО сказали, куда прилетели дроны