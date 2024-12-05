Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 2 декабря атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.

БпЛА на севере и центре Полтавщины – курс юго-западный, на северо-востоке – курс южный;

БпЛА на юге Черкасской области — курс на Кировоградщину;

БпЛА на севере Черниговщины – курс юго-западный, на юге – курс южный;

БпЛА на юге Киевщины – курс западный.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что россияне ударили дронами по Черниговской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что российская армия изменяет тактику воздушных атак.

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