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Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Карта тревог / Фото: alerts.in.ua

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Российские захватчики в ночь на 2 декабря атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.

  • БпЛА на севере и центре Полтавщины – курс юго-западный, на северо-востоке – курс южный;
  • БпЛА на юге Черкасской области — курс на Кировоградщину;
  • БпЛА на севере Черниговщины – курс юго-западный, на юге – курс южный;
  • БпЛА на юге Киевщины – курс западный.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что россияне ударили дронами по Черниговской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что российская армия изменяет тактику воздушных атак.

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