Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 2 декабря атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники фиксируются в Черниговской, Сумской, Киевской и Житомирской областях. Враждебные БПЛА постоянно меняют свое движение.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что россияне ударили дронами по Черниговской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что российская армия изменяет тактику воздушных атак.

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