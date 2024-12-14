Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 14 декабря атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.
- Несколько групп БПЛА на востоке Киевщины в юго-западном направлении.
- Несколько групп БПЛА из Полтавщины Черкасской области.
- Группа БПЛА из Кировоградщины на Николаевщину.
- БПЛА из Полтавщины на Харьковщину.
- Несколько групп БПЛА из Сумской области на Полтавщину и Черниговщину.
- БпЛА из Кировоградщины Черкасской области.
Напомним, ранее сообщалось, что РФ ударила ракетами разных типов и дронами.
Кроме того, мы ранее информировали, что РФ атаковала дронами Черниговскую область.
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