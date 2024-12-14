Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Карта тревог / Фото: alerts.in.ua

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Российские захватчики в ночь на 14 декабря атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.

  • Несколько групп БПЛА на востоке Киевщины в юго-западном направлении.
  • Несколько групп БПЛА из Полтавщины Черкасской области.
  • Группа БПЛА из Кировоградщины на Николаевщину.
  • БПЛА из Полтавщины на Харьковщину.
  • Несколько групп БПЛА из Сумской области на Полтавщину и Черниговщину.
  • БпЛА из Кировоградщины Черкасской области.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ ударила ракетами разных типов и дронами.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ атаковала дронами Черниговскую область.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация