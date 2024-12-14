Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 14 декабря атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.

Несколько групп БПЛА на востоке Киевщины в юго-западном направлении.

Несколько групп БПЛА из Полтавщины Черкасской области.

Группа БПЛА из Кировоградщины на Николаевщину.

БПЛА из Полтавщины на Харьковщину.

Несколько групп БПЛА из Сумской области на Полтавщину и Черниговщину.

БпЛА из Кировоградщины Черкасской области.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ ударила ракетами разных типов и дронами.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ атаковала дронами Черниговскую область.

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