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Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Карта тревог / Фото: alerts.in.ua

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Российские захватчики в ночь на 14 декабря атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.

  • БпЛА в Житомирской области движется в направлении Староконстантинова;
  • БПЛА на севере Черниговщины, курс западный;
  • БПЛА на севере Сумщины, курс северный;
  • БПЛА на юге Сумщины курс на юг;
  • БПЛА на севере Полтавщины, курс южный;
  • БпЛА на Полтавщине двигается в направлении Миргорода с востока.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве обломки БПЛА упали в Дарницком районе.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ атаковала дронами Черниговскую область.

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