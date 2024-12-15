Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 14 декабря атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.

БпЛА в Житомирской области движется в направлении Староконстантинова;

БПЛА на севере Черниговщины, курс западный;

БПЛА на севере Сумщины, курс северный;

БПЛА на юге Сумщины курс на юг;

БПЛА на севере Полтавщины, курс южный;

БпЛА на Полтавщине двигается в направлении Миргорода с востока.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве обломки БПЛА упали в Дарницком районе.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ атаковала дронами Черниговскую область.

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