Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 14 декабря атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.
- БпЛА в Житомирской области движется в направлении Староконстантинова;
- БПЛА на севере Черниговщины, курс западный;
- БПЛА на севере Сумщины, курс северный;
- БПЛА на юге Сумщины курс на юг;
- БПЛА на севере Полтавщины, курс южный;
- БпЛА на Полтавщине двигается в направлении Миргорода с востока.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве обломки БПЛА упали в Дарницком районе.
Кроме того, мы ранее информировали, что РФ атаковала дронами Черниговскую область.
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