Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 14 декабря атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.

ударный БпЛА в Сумской области - курс южный.

группа ударных БпЛА на севере Черниговщины – курс на Сумщину.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве обломки БПЛА упали в Дарницком районе.

Кроме того, мы ранее информировали, что кафиры начали использовать больше ударных дронов.

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