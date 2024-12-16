Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 14 декабря атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.
- ударный БпЛА в Сумской области - курс южный.
- группа ударных БпЛА на севере Черниговщины – курс на Сумщину.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве обломки БПЛА упали в Дарницком районе.
Кроме того, мы ранее информировали, что кафиры начали использовать больше ударных дронов.
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