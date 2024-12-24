Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 24 декабря атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.
- Новые группы БПЛА на востоке Харьковщины, курс – западный.
- БпЛА в Сумской области, курс северо-западный (Черниговская область).
- БпЛА на Полтавщине в направлении Миргорода с северо-востока.
Напомним, ранее сообщалось, что Киев и ряд областей охватила воздушная тревога.
Кроме того, мы ранее информировали, что россияне хотят создать новый род войск.
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