Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 24 декабря атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.

Новые группы БПЛА на востоке Харьковщины, курс – западный.

БпЛА в Сумской области, курс северо-западный (Черниговская область).

БпЛА на Полтавщине в направлении Миргорода с северо-востока.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев и ряд областей охватила воздушная тревога.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне хотят создать новый род войск.

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