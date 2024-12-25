Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 25 декабря атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.
- БпЛА в центре и юго-востоке Черниговщины, курс — западный/юго-западный;
- БПЛА на севере Киевщины, курс – западный;
- БпЛА на границе Киевщины и Винницкой области, курс — западный/северо-западный;
- БпЛА на юге Хмельнитчины, курс – западный;
- Новые группы вражеских ударных БПЛА заходят с брянщины на Черниговщину, курс – южный/юго-западный;
- Тернопольская область – угроза применения вражеских ударных БПЛА с южного направления.
Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области спасатели оказались под повторным вражеским ударом во время ликвидации пожара на ферме.
Кроме того, мы ранее информировали, что россияне хотят создать новый род войск.
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