Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 25 декабря атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.

БпЛА в центре и юго-востоке Черниговщины, курс — западный/юго-западный;

БПЛА на севере Киевщины, курс – западный;

БпЛА на границе Киевщины и Винницкой области, курс — западный/северо-западный;

БпЛА на юге Хмельнитчины, курс – западный;

Новые группы вражеских ударных БПЛА заходят с брянщины на Черниговщину, курс – южный/юго-западный;

Тернопольская область – угроза применения вражеских ударных БПЛА с южного направления.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области спасатели оказались под повторным вражеским ударом во время ликвидации пожара на ферме.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне хотят создать новый род войск.

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