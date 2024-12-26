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Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Карта тревог / Фото: alerts.in.ua

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Российские захватчики в ночь на 26 декабря атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.

  • БпЛА севернее Киева, курс западный;
  • БпЛА на границе Черниговской на Киевскую область, курс западный;
  • БПЛА на границе Черкасской и Киевской областей, курс западный;
  • БПЛА на юге и северо-востоке Полтавщины, курс юго-западный.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области спасатели оказались под повторным вражеским ударом во время ликвидации пожара на ферме.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне хотят создать новый род войск.

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