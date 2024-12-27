Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 27 декабря атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.
"Новые группы БПЛА из Сумской области двигаются в направлении Полтавской области", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что ночью российская армия атаковала Украину дронами.
Кроме того, мы ранее информировали, что россияне хотят создать новый род войск.
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