Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 27 декабря атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.

"Новые группы БПЛА из Сумской области двигаются в направлении Полтавской области", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью российская армия атаковала Украину дронами.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне хотят создать новый род войск.

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