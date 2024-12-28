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Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Карта тревог / Фото: alerts.in.ua

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Российские захватчики в ночь на 27 декабря атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга.

  • Вражеские ударные БпЛА из акватории Черного моря двигаются в направлении Черноморское/Южное (Одесщина).
  • Одесская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
  • Вражеские ударные БПЛА на Николаевщину с юга! Очаков – в укрытие!
  • Вражеские ударные БпЛА на юге Николаевщины направляются на север.

Напомним, ранее сообщалось, что ИИ в "Шахедах" позволяет распознавать электростанции, даже если те отключены от сети.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне хотят создать новый род войск.

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