Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 27 декабря атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга.
- Вражеские ударные БпЛА из акватории Черного моря двигаются в направлении Черноморское/Южное (Одесщина).
- Одесская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
- Вражеские ударные БПЛА на Николаевщину с юга! Очаков – в укрытие!
- Вражеские ударные БпЛА на юге Николаевщины направляются на север.
Напомним, ранее сообщалось, что ИИ в "Шахедах" позволяет распознавать электростанции, даже если те отключены от сети.
Кроме того, мы ранее информировали, что россияне хотят создать новый род войск.
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