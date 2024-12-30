Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 30 декабря атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока, севера и юга.

Новая группа "шахедов" из Черного моря – курсом на юг Одесщины!

"Шахеды" на юге Сумщины, востоке Полтавщины, западе Харьковщины – курсом на север.

Напомним, ранее сообщалось, что ИИ в "Шахедах" позволяет распознавать электростанции, даже если те отключены от сети.

Кроме того, мы ранее информировали, что в России ВСУ уничтожили склад, где ремонтировали "Шахеды".

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