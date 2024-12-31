Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 31 декабря атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга.

"БпЛА из Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области!" — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что ИИ в "Шахедах" позволяет распознавать электростанции, даже если те отключены от сети.

Кроме того, мы ранее информировали, что в России ВСУ уничтожили склад, где ремонтировали "Шахеды".

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